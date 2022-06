Sicilia: da domani a Favara la prima edizione di “Connessi”, Meeting Fest Francescano del Mediterraneo

Prenderà il via domani a Favara la prima edizione di “Connessi”, il Meeting francescano del Mediterraneo. L’evento, che proseguirà fino a domenica 26 giugno, è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa al Palazzo arcivescovile di Agrigento alla presenza dell’arcivescovo Alessandro Damiano, del ministro regionale dell’Odine Francescano Secolare di Sicilia, Carmelo Vitello, del vicesindaco di Favara, Antonio Liotta, e di fra Giuseppe Noto, frate minore e assistente spirituale Ofs. In programma tre giorni di eventi, forum e momenti di riflessione e animazione territoriale. Si parte domani pomeriggio, alle 15 presso il convento di Sant’Antonio al belvedere San Francesco con l’accoglienza dei volontari. Previsti la presentazione del libro “Sorella Economia”, i confronti su “Politica 2.0: quale impegno?”, “Credenti credibili”, “Incontrarsi nel web: come i giovani si rapportano al mondo del web”, “Cooperative di comunità e comunità energetiche, turismo sostenibile. Aspetto tecnico e progettuale” e “L’impegno socio politico dei francescani nel Mediterraneo”. Alle 18 di sabato, in piazza Cavour, il forum “Conversione ecologica: Transizione Green, rigenerazione e cultura del creato” al quale interverranno, tra gli altri, Giuseppe Savagnone, filosofo responsabile dell’Ufficio cultura della diocesi di Palermo, e da remoto il card. Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei. In serata un altro forum, su “Il Mediterraneo senza frontiere: riconoscersi fratelli tutti”, al quale parteciperanno don Stefano Nastasi, già parroco a Lampedusa e co-autore di “Sbarchi di Umanità”, Pietro Bartolo, eurodeputato e già medico di Lampedusa, Lidia Tilotta, scrittrice, giornalista e redattrice Mediterraneo Rai3, mons. Cristòbal Lòpez Romero, vescovo di Rabat (Marocco), Noemi Paola Riccardi, consigliere di Presidenza del Consiglio internazionale Ofs e Referente area Mediterraneo, e Lello Analfino, artista e testimonial di numerose campagne umanitarie per il Mediterraneo. Domenica mattina, dalle 9.30, de “La Sicilia che speriamo: rigenerata e coesa” parleranno mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Conferenza episcopale siciliana, Gaetano Armao, vicepresidente della Regione Sicilia, Florinda Saieva, fondatrice di Farm Cultural Park e Prime Minister, Carmelo Vitello, ministro Ofs Sicilia, e Dario Micalizio, presidente del Forum regionale delle famiglie. Alle 12 concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Raspanti e animata dal “Gruppo Armonico Incontri” diretta dal maestro Graziella Fazzi. Nel pomeriggio previste visite dei monumenti della città di Favara, del Farm Cultural Park e delle mostre di arte contemporanea.