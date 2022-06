Orionini: oggi in festa per i 150 anni dalla nascita del Fondatore

La Famiglia carismatica di don Orione in festa celebra il compleanno del suo Fondatore. Il lungo viaggio del Santo della Carità e dell’amore alla Chiesa è iniziato dal piccolo villaggio piemontese di Pontecurone il 23 giugno 1872, esattamente 150 anni fa.

La nascita di don Luigi Orione era stata annunciata da un evento particolare. una rosa che non appassiva, nel caldo mese di maggio, davanti all’immagine della Madonna, presso la quale le donne, tra esse mamma Carolina, si recavano a pregare il rosario.

Luigi, quarto figlio di Carolina e Vittorio Orione, “in particolare dalla mamma assorbe quei valori umani e cristiani che poi lo porteranno a diventare non solo un santo sacerdote ma addirittura il ‘poeta della carità'”, si legge in una nota che ricorda come “il lungo viaggio di don Orione non si sia concluso il 12 marzo 1940, giorno della sua salita al cielo, ma continua nel cammino dei suoi figli spirituali, la grande Famiglia carismatica da lui fondata”. Una famiglia che, presente in tutto il mondo, celebra oggi con grande gioia e infinita gratitudine al Signore il compleanno del suo Fondatore.

“È urgente necessità e dovere di gettarci nel fuoco dei tempi nuovi, per amore di Gesù Cristo e del popolo, nonché del paese, poiché l’umanità ha oggi supremamente bisogno di ristorarsi nella fede e di rivivere nella carità del cuore di Gesù Cristo”. Così don Orione esortava i suoi religiosi a “gettarsi nel fuoco dei tempi nuovi”; e i Figli della Divina Provvidenza, che hanno appena concluso il loro Capitolo generale, ispirato proprio da queste sue parole, “vogliono offrire oggi al Santo Fondatore, quale dono di compleanno”, il rinnovato impegno a essere “sacerdoti e religiosi secondo il cuore di Dio e della Chiesa”, “santi del popolo e della salute sociale!”.