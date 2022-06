Diocesi: Gorizia, sabato “Famiglie in cammino” da San Canzian d’Isonzo ad Aquileia

In concomitanza con il X Incontro mondiale delle famiglie, la diocesi di Gorizia ha promosso per sabato 25 giugno l’iniziativa “Famiglie in cammino”. “Sarà un ‘camminare insieme’ (=sinodo) per la ‘Via Martyrum’ da San Canzian d’Isonzo ad Aquileia”, hanno spiegato i responsabili dell’Ufficio diocesano per la Pastorale familiare, mons. Mauro Belletti e i coniugi Lionello Paoletti e Anna Raspar. “Abbiamo proprio bisogno – hanno sottolineato – dopo due anni difficili per il Covid-19, di ‘camminare insieme’, come famiglie. Poter rivedere i volti delle persone almeno all’aperto, senza la mascherina sanitaria. Poter parlare insieme di ciò che abbiamo vissuto e di ciò che il futuro apra”. Il ritrovo è fissato per le 9 a San Canzian d’Isonzo. Da qui, insieme al vescovo Carlo Roberto Maria Redaelli, si partirà verso Aquileia, dove l’arrivo è previsto per le 12.30; ai partecipanti sarà offerta la possibilità di una visita guidata alla basilica. Lungo il cammino è prevista una sosta presso la chiesa di San Lorenzo di Fiumicello.

Ad accompagnare il cammino le parole di Papa Francesco tratte da “Amoris Laetitia”, “Fratelli tutti” e dalla “Lettera agli sposi”.