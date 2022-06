Diocesi: Cuneo e Fossano, domani la conclusione del Sinodo con messa presieduta dal vescovo Delbosco e promulgazione del Libro

Nella ricorrenza della Natività di san Giovanni Battista, venerdì 24 giugno alle 20.30 nella cattedrale di Fossano “celebreremo l’Eucarestia in ringraziamento a Dio per questo tempo di Grazia che ha coinvolto tante persone. Subito dopo interverrò per presentare a tutti il ‘Libro sinodale’ che raccoglie i vari documenti ed illustra le scelte che abbiamo fatto per iniziare un nuovo cammino”. Lo ha scritto il vescovo di Cuneo e Fossano, mons. Piero Delbosco, nella lettera con cui ha invitato la comunità ecclesiale alla celebrazione di chiusura del Sinodo diocesano. “È un momento importante che chiedo a tutti di preparare nella preghiera affinché il Signore benedica la strada che stiamo per intraprendere”, ha proseguito il presule che ha voluto “ringraziare di cuore la Commissione preparatoria, la Segreteria, la Commissione che mi ha dato un valido aiuto per la stesura del ‘Libro sinodale’ e tutti coloro che in un qualche modo hanno dato il loro contributo”.