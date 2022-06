Cinema: anteprime in 5 città delle Marche per il docufilm “The Iron Pope” su Sisto V. Produce Officina della Comunicazione

Si chiama “The Iron Pope” il docufilm su papa Sisto V, realizzato in occasione dei cinquecento anni della nascita del pontefice Felice Peretti (1521-2022), una produzione Officina della Comunicazione in collaborazione con Fondazione S. Giovanni XXIII, Regione Marche, Fondazione Marche Cultura, Biblioteca Apostolica Vaticana e Diocesi di Macerata.

“Il docufilm – spiegano Nicola Salvi ed Elisabetta Sola, AD di Officina della Comunicazione – segna un ulteriore passo avanti nella costruzione di racconti finalizzati ad approfondire la vita di personaggi entrati nella Storia. Abbiamo ricreato un gruppo di lavoro già sperimentato con successo nel docufilm ‘Precursore’ nel 2019, su san Giovanni Battista. Anche per ‘The Iron Pope’ le riprese sono state effettuate nelle Marche, puntando a richiamare le origini territoriali di papa Peretti; e sempre nei luoghi della Regione sono state ricreate le ambientazioni degli anni in cui il Papa si trovava a Roma. Tale lavoro è stato possibile grazie alla sinergia messa in campo con le istituzioni regionali”.

È quanto indica inoltre l’assessore alla Cultura Giorgia Latini: “Ricercare, raccontare e mostrare sono i punti cardine delle celebrazioni, che puntano a comunicare, anche con linguaggi più contemporanei, l’esemplarità di un uomo, Felice Peretti, di umili origini, che è riuscito a raggiungere e contrassegnare il soglio pontificio grazie alla proverbiale determinazione e alla grande vocazione che hanno caratterizzato il suo Pontificato. Un percorso di vita unico, riconosciuto dalla Regione Marche come identitario e meritevole di un apposito intervento legislativo”.

Il docufilm “The Iron Pope” viene presentato in anteprima in cinque città delle Marche. Prima tappa è oggi, giovedì 23 giugno, a Fano presso il Cinema Masetti; seguono poi eventi ad Ascoli (28 giugno), Senigallia (30 giugno), Macerata (1° luglio) e Montalto delle Marche (7 luglio).