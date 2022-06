Diocesi: Bari, sabato 25 l’arcivescovo Satriano incontra le famiglie

Anche Bari vivrà il X Incontro mondiale delle famiglie che, come annunciato da Papa Francesco, si terrà quest’anno in forma “multicentrica e diffusa”. Sabato 25 giugno, nell’atrio dell’oratorio salesiano presso la chiesa del Redentore di Bari alle 18:30, l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, incontrerà le famiglie in una Festa diocesana sul tema “L’amore familiare: vocazione e via di santità”, che prevede testimonianze, canti, riflessioni.

A Bari non mancherà la condivisione del messaggio del Papa, seguito dal messaggio dell’arcivescovo Satriano.

“Il tema della chiamata alla santità della famiglia è centrale nella pastorale: una famiglia nasce dalla decisione di un uomo e di una donna di iniziare insieme un’esperienza di vita in comune, sostenuti dalla Grazia di Cristo. Quando ciò si verifica, la vita coniugale, ricca di novità e di nuove sfide da affrontare, diventa per i coniugi, come dice il rito del matrimonio, la nuova via per la loro santificazione e, di conseguenza, un privilegiato percorso verso la santità – si legge in una nota della diocesi -. Allo stesso modo, la vita della famiglia, intessuta di relazioni, talvolta complesse, e di rapporti non sempre facili, diviene un luogo particolarmente idoneo e favorevole per contemplare l’azione dello Spirito di Dio che può convertire il cuore dell’uomo fino a rendere i membri della famiglia capaci di amare come ama Cristo”.

L’incontro delle famiglie di Bari sarà condotto da Lucio D’Abbicco e sarà animato dal gruppo musicale “Godplay” e dagli animatori salesiani, “perché sia davvero una festa ricca di suggestioni, allegria, letizia”.