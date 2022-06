Giovani: Csi, da domani incontro a Roma per rivedere, rilanciare e riformare il modello sportivo ed organizzativo

(foto Csi)

Il Csi-Centro sportivo italiano si incontrerà a Roma all’iH Hotels Rome Z3 da domani al 26 giugno, per riflettere sul futuro del suo modello sportivo attraverso l’incontro “Ai bordi del campo, sempre in campo. Csi, giovani e sport oltre la pandemia”. L’evento, a conclusione del progetto del Csi “A Bordo Campo”, finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, vedrà la partecipazione dei presidenti provinciali e regionali del Csi, convocati per la Consulta dei presidenti, assieme ad altri quadri associativi. Un incontro che servirà per discutere sui diversi presupposti legati a sport e terzo settore e sulla futura programmazione associativa, alla luce delle nuove normative ed a cavallo delle due riforme. Il programma prevede per domani, in apertura, la presentazione di numeri e statistiche del progetto “Offside”, seguito alle ore 18,30 dall’intervento di Vittorio Bosio, presidente nazionale del Csi, dal titolo “Perché ripensare l’attività sportiva… insieme”. Sabato ci saranno i lavori della Consulta dei presidenti e l’analisi della situazione attraverso gli interventi di Antonio Borgogni dell’Università degli studi di Bergamo, Simone Di Gennaro dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, lo psicologo Fabio Carlevaro dell’Università di Asti e Roberto Lamborghini del comitato di sviluppo MasterSport Institute e Centro studi e ricerche Sg Plus. Domenica 26 giugno è stata prevista, assieme ai vertici della formazione Csi, l’analisi dei materiali realizzati verso il mondo della scuola di ogni ordine e grado, infine le conclusioni affidate a Vittorio Bosio.