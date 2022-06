Diocesi: San Marino-Montefeltro, domani sera tavola rotonda “Esperienze femminili nel sociale, nel lavoro e famiglia” per la Giornata per i politici

“Esperienze femminili nel sociale, nel lavoro e famiglia”. Questo il tema che sarà affrontato nella tavola rotonda che si terrà nella serata di venerdì 24 giugno, alle 21 presso la Casa esercizi S. Giuseppe a Valdragone, in San Marino, per la Giornata per i politici 2002 promossa dalla diocesi di San Marino-Montefeltro, in occasione della ricorrenza della Festa di San Tommaso Moro, patrono di politici e governanti.

“Ogni anno – spiega una nota – la diocesi propone questo appuntamento per risvegliare le coscienze in ordine all’impegno politico quale alta forma di carità, per far sentire agli impegnati in politica la vicinanza e l’incoraggiamento della comunità cristiana e l’appello ai valori della Dottrina sociale cristiana”.

Quest’anno l’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro, a cui è affidata la cui realizzazione dell’evento, ha scelto di focalizzare il tema “Politica, società, impresa… parole al femminile: profezia o utopia?”. “L’obiettivo – si legge nella nota – è aprire uno spazio di riflessione e confronto sul ruolo sociale, politico ed economico delle donne a partire dalla visione della Chiesa e dal contesto territoriale”. L’argomento sarà affrontato nella tavola rotonda “Esperienze femminili nel sociale, nel lavoro e famiglia”, a cui parteciperanno donne impegnate in ambito politico, imprenditoriale, lavorativo e del Terzo settore. “Condivideranno attraverso la loro testimonianza di vita le difficoltà sperimentate, gli obiettivi raggiunti, le mete mancate, lo specifico contributo come donne e le possibili prospettive per un futuro più sostenibili anche dal punto di vista della parità di genere”.