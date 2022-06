Austria: al via le celebrazioni per i 950 anni dell’abbazia di Michaelbeuern

950 anni fa, il 18 luglio 1072, veniva consacrata la collegiata Michaelbeuern nello stato di Salisburgo. In occasione dell’anniversario, il 17 luglio il monastero di Michaelbauern celebrerà una funzione festiva con il vescovo ausiliare di Salisburgo Hansjörg Hofer, come annunciato nel sito dell’abbazia. Michaelbeuern è uno dei più antichi monasteri benedettini dell’Austria. Per le celebrazioni sono previsti concerti nella chiesa abbaziale, con opere di Michael Haydn e Anton Bruckner, una mostra che fornisce informazioni sugli eventi storici nella chiesa e molte attività legate alla comunità locale. Le radici dell’abbazia di Michaelbeuern non sono certe, ma la cella di un monaco potrebbe essere esistita qui già nel 736. Quando fu consacrata nel 1072, la chiesa abbaziale era una basilica a pilastri a tre navate dell’antico tipo bavarese, con una navata alta e due navate basse. L’abside principale fu demolita intorno al 1450 e sostituita da un coro gotico. Dopo anni di profanazione ad uso magazzino, durante la seconda guerra mondiale la chiesa fu riromanizzata tra il 1947 e il 1950 su progetto dell’architetto Otto Linder.

Ci sono attualmente 13 religiosi che vivono nell’abbazia. Il monastero gestisce una nuova scuola media, frequentata da circa 400 studenti. Nel centro di ritiro e di educazione le persone trovano silenzio, riflessione e approfondimento religioso. Nelle sue attività commerciali – agricoltura, impianti di teleriscaldamento, il birrificio storico della Augustiner Bräu e il ristorante – il monastero attribuisce grande importanza alla “conservazione della creazione”, con attenzione alla sostenibilità ecologica ed energetica.