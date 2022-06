Società: Acli, nasce l’Osservatorio Redditi e Famiglie

In occasione dell’X Incontro mondiale delle famiglie, le Acli nazionali e il Caf Acli lanciano il nuovo Osservatorio Acli Redditi e Famiglie, uno strumento di raccolta e analisi dei dati che si occuperà di studiare, in forma aggregata e anonima, 1 milione di dichiarazione dei redditi relative al 2019, al 2020 e al 2021 per capire come si è modificato il reddito degli italiani in questi anni di pandemia e quali sono stati i riflessi socio-economici sui nuclei familiari. L’analisi si basa sui dati reali delle dichiarazioni dei redditi che gli italiani effettuano ogni anno presso il Caf.

“L’Osservatorio è un altro contributo che la nostra Associazione vuole offrire ai nostri governanti e a tutti gli stakeholder – ha detto il presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredonia – per comprendere alcuni aspetti della vita delle famiglie italiane provate da questi anni di pandemia ma, di fatto, sempre più fondamentali per reggere un welfare che è ancora incompleto”.

Le Acli, sensibili per missione al tema della famiglia, intendono lanciare un’iniziativa di comprensione e di analisi dello stato di salute delle famiglie italiane prima e dopo il Covid. Il metodo di indagine permetterà di confrontare alcuni parametri di carattere reddituale e sociale, come ad esempio il reddito complessivo, l’imposta reale, il numero di persone a carico, la presenza o meno di un mutuo per l’abitazione, le spese sanitarie, la presenza di disabili, al fine di individuare, all’interno dello stesso nucleo familiare, eventuali modifiche dovute all’emergenza sanitaria e alla sua ricaduta occupazionale e sociale.

I primi dati della ricerca saranno resi noti già nelle prossime settimane, mentre lo studio completo con il confronto tra i redditi dell’anno 2019 che ha preceduto il Covid, i redditi dell’anno 2020 in cui la pandemia è esplosa e i redditi dell’anno 2021 successivo al lockdown, saranno oggetto di una presentazione comparata più approfondita fissata per i primi giorni del mese di novembre.

Il Nuovo Osservatorio nasce dalla collaborazione tra l’Area Famiglia delle Acli nazionali, il Caf Acli e l’Iref, l’ente di ricerca delle Acli, e vuole essere un punto di riferimento permanente per studiare i redditi delle famiglie italiane ed evidenziarne i cambiamenti e le variazioni sul medio-lungo periodo.