Diocesi: Teramo-Atri, domani un incontro su “Humanae Vitae” e domenica Pellegrinaggio dele famiglie

(foto diocesi Teramo-Atri)

La diocesi di Teramo-Atri si è organizzata per vivere il X Incontro mondiale delle famiglie, dal titolo “L’amore familiare Vocazione e Via di Santità”, in sintonia con Papa Francesco ed i delegati delle diocesi di tutto il mondo riuniti a Roma. Organizzato per domani alle ore 20,30, nella sala Kursaal di Giulianova, l’incontro con i coniugi Carla Di Lello e Vincenzo Bassi, primo presidente italiano della Fafce, per riflettere su “Humanae Vitae: la profezia dell’amore coniugale come esempio e fondamento di una comunità di famiglie generativa e solidale”. Domenica alle ore 17 si svolgerà il “Pellegrinaggio delle famiglie per la famiglia”, che partirà dalla chiesa del Cuore Immacolato di Maria in piazza Garibaldi a Teramo e, passando largo San Matteo, piazza Martiri della libertà e largo Sant’Antonio, si concluderà nel santuario della Madonna delle Grazie alle ore 19 con l’atto di affidamento delle famiglie a Maria e la celebrazione della messa con il vescovo Lorenzo Leuzzi. Il pellegrinaggio è promosso dal 2007 da Rinnovamento nello Spirito, Ufficio nazionale per la Pastorale della famiglia della Cei e dal Forum nazionale delle associazioni familiari.