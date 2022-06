Conferenza sul futuro dell’Europa: “creare un sistema di consiglieri locali per avvicinare l’Ue a città e regioni”. Aperto un bando

È positiva la proposta di “creare un sistema di consiglieri locali dell’Ue come modo per avvicinare l’Europa alle persone nelle sue regioni, città e villaggi e per migliorare la democrazia europea”. L’idea è contenuta tra le indicazioni emerse dalla Conferenza sul futuro dell’Europa e ad accoglierla, in una dichiarazione congiunta, sono Dubravka Šuica, vicepresidente della Commissione europea, Apostolos Tzitzikostas, presidente del Comitato europeo delle Regioni e l’eurodeputato Domènec Ruiz Devesa. Condiviso è “l’obiettivo di coinvolgere i rappresentanti eletti a livello locale nella comunicazione delle questioni dell’Ue sul territorio. E per questo il Parlamento europeo ha proposto il progetto “Building Europe with Local Councilors (Belc)”, che sarà implementato dalla Commissione europea, e che si affianca alla rete dei consiglieri locali e regionali dell’Ue creata nel 2021 dal Comitato delle Regioni, con l’obiettivo di organizzare eventi legati all’Ue nei consigli comunali e regionali e organizzando dibattiti locali con i cittadini. Il bando per l’iniziativa Belc, appena aperto, sarà “un esercizio Ue coordinato”: Commissione e CdR collaboreranno in modo che il bando venga conosciuto, i rappresentanti a livello locale siano supportati sia in fase di partecipazione al bando, sia, una volta selezionati, per le attività di comunicazione ai cittadini e ai media locali, perché possano “contribuire alla sensibilizzazione sull’Ue”.