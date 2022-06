Diocesi: Foligno, oltre 500 ragazzi alla festa degli oratori al parco dei Canapè

Domani, venerdì 24 giugno, dalle ore 9 alle 12.30, si svolgerà una grande festa al parco dei Canapè con la presenza gioiosa e colorata di oltre 500 ragazzi e ragazze dai 6 ai 12 anni degli oratori parrocchiali della diocesi di Foligno accompagnati dai loro parroci, animatori ed educatori. “Questa si che è vita: prendersi cura dell’ambiente, degli altri e di sé” è il titolo della giornata, patrocinata dal comune di Foligno, che è stata fortemente voluta dal Coordinamento diocesano oratori dopo due anni difficili a causa della pandemia. I ragazzi e le ragazze divisi per fasce d’età rifletteranno, attraverso delle attività ludiche socializzanti, sul significato del “prendersi cura” in questo tempo attuale che si sta sempre più caratterizzando per l’assenza sia dei legami a vari livelli che delle relazioni in primis tra pari. “Il prendersi cura”, come ha sottolineato Papa Francesco nell’enciclica “Fratelli tutti”, “parte dalla conoscenza di sé e si sviluppa nella messa in atto e nella valorizzazione di tutto ciò che produce benessere e felicità, nella doppia dimensione, individuale e sociale”, si legge in una nota della diocesi. Per questo, come ricorda il Papa, “è urgente ricominciare a realizzare veramente un mondo più pacifico, giusto, solidale, partendo da una vera fraternità e amicizia sociale invece di fomentare odi, risentimenti e guerre”. La giornata sarà arricchita anche dalla presenza e dal saluto del sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, e dal vescovo di Foligno, nons. Domenico Sorrentino.