Diocesi: Cerignola, grande attesa per l’ingresso del vescovo il 29 giugno

Grande attesa nella diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano per l’arrivo del nuovo vescovo, mons. Fabio Ciollaro che, dopo l’ordinazione episcopale dello scorso 14 giugno nella basilica di Santa Maria delle Vittorie in San Vito dei Normanni – diocesi di Brindisi-Ostuni, la sua diocesi di provenienza – compirà l’ingresso nella Chiesa di Cerignola-Ascoli Satriano mercoledì 29 giugno, nella solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.

Sabato 25 e domenica 26 giugno le parrocchie e le comunità ecclesiali si preparano ad accogliere il nuovo vescovo. Lunedì 27 e martedì 28 giugno catechesi sull’unità e apostolicità della Chiesa nelle parrocchie e nei gruppi ecclesiali.

Mercoledì 29 giugno alle ore 17,30 in piazza della Repubblica a Cerignola, sono previsti l’arrivo del vescovo e saluto del sindaco, Francesco Bonito, e delle altre autorità, seguiti da un un breve corteo verso la cattedrale e il saluto con i sacerdoti.

Alle ore 19 la solenne celebrazione eucaristica in cattedrale. Al termine mons. Ciollaro si ferma a salutare tutti i fedeli presenti.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta dall’emittente Tele Dehon (Puglia e Basilicata: canale 19; Calabria: canale 86; Campania: canale 186).

Già densa, inoltre, l’agenda del vescovo per i giorni immediatamente successivi all’ingresso in diocesi. Giovedì 30 giugno al mattino il presule inizia ad incontrare i sacerdoti, nel pomeriggio visita alcuni ammalati. Alle ore 19 celebra l’Eucaristia nella rettoria della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo (Cerignola) in onore del Sacro Cuore di Gesù e rinnova l’Atto di consacrazione della città. Venerd, 1° luglio il vescovo continua la visita ad alcuni ammalati, mentre sabato 2 luglio visita i carcerati e celebra nel carcere di Foggia. Domenica 3 luglio mons. Ciollaro compie l’ingresso in Ascoli Satriano e celebra l’Eucaristia nella concattedrale.