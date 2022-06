Università Cattolica: Roma, le armonie dei saperi del maestro Giuseppe Vessicchio e il messaggio di pace di suor Valentina Sala per la Solennità del Sacro Cuore

In un’atmosfera di comunità, amicizia, musica e preghiera si sono svolti oggi nel campus di Roma dell’Università Cattolica, sede delle Facoltà di Medicina e chirurgia e di Economia, i festeggiamenti per la Solennità del Sacro Cuore di Gesù, patrono dell’Ateneo, a conclusione delle celebrazioni per il Centenario di fondazione dell’Università Cattolica.

L’evento ha avuto inizio con la messa presieduta dal card. João Braz de Aviz, prefetto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, concelebrata da mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale della Cattolica. Il rettore Franco Anelli, a nome della comunità universitaria, ha poi consegnato gli omaggi a suor Valentina Sala, della Congregazione di San Giuseppe dell’Apparizione e responsabile del reparto maternità del Saint Joseph Hospital a Gerusalemme, e al maestro Giuseppe Vessicchio.

Nelle motivazioni dei riconoscimenti lette da Anelli si legge tra l’altro: “L’Università Cattolica del Sacro Cuore rende oggi omaggio a suor Valentina Sala per la testimonianza di fede che la sua vita e la sua opera rappresentano, in particolare nel ruolo di responsabile delle ostetriche dell’Ospedale Saint Joseph di Gerusalemme Est, nel quartiere di Sheikh Jarrah, un contesto in cui le tensioni sociali, etniche e religiose si avvertono intensamente (…) Suor Valentina ha messo la propria vocazione al servizio del valore intangibile e inalienabile della vita, creando nel Reparto di maternità del Saint Joseph un’isola di reciproca conoscenza e di dialogo, gettando un seme di pace là dove la violenza, la diffidenza e le divisioni inaridiscono la speranza di un’armonica convivenza”.

“L’Università Cattolica del Sacro Cuore rende omaggio oggi a Giuseppe Vessicchio – ha proseguito Anelli – per la sua instancabile attività di creazione ed elaborazione musicale”. “Ha sempre affiancato al suo lavoro una riflessione profonda sulla musica come portatrice di valori non solo estetici ma anche sociali, orientati allo sviluppo dell’individuo e della collettività”. In questo senso vanno le sue ricerche e riflessioni e “il suo impegno per la valorizzazione dell’insegnamento musicale, prima di tutto a livello scolastico e cominciando dalla scuola primaria, nel segno della grande tradizione musicale italiana, intesa come percorso complessivo di educazione della persona umana”.

Studenti e docenti delle due Facoltà, la community degli Alumni dell’Ateneo e il personale tecnico e amministrativo hanno poi partecipato nell’Auditorium della Sede al Concerto per il Centenario di fondazione dell’Università Cattolica “Armonie nel rispecchiarsi dei saperi”, ideato e diretto dal maestro Vessicchio.