Diocesi: Rimini, sabato una messa con il vescovo per l’Incontro mondiale delle famiglie

Dal 22 al 26 giugno 2022 Roma ospiterà il X Incontro mondiale delle famiglie. L’evento, rimandato di un anno a causa dello stop imposto dalla pandemia, ruota attorno al tema “L’amore familiare: vocazione e via di santità”. A Roma si terrà l’appuntamento principale, a cui interverranno circa 2.000 delegati delle Conferenze episcopali di tutto il mondo e i rappresentanti dei movimenti internazionali impegnati nella pastorale familiare. Allo stesso tempo, a livello locale, ogni diocesi è impegnata nella realizzazione di eventi legati al tema presso le proprie comunità.

Per quanto riguarda Rimini, l’iniziativa sarà organizzata sabato 25 giugno presso la parrocchia di San Girolamo (via Principe Amedeo, 65), per un evento che intende riunire nonni, genitori e figli per vivere insieme alcuni momenti di preghiera (dalle 15,30) che culmineranno con la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Rimini, mons. Francesco Lambiasi, alle ore 18,30. “I limiti imposti dalla pandemia – sottolinea l’Ufficio pastorale della Famiglia della diocesi riminese – si stanno rivelando, in tal senso, un’opportunità perché le famiglie possano davvero partecipare e offrire il loro contributo agli incontri diocesani”.

L’Ufficio pastorale della famiglia organizza l’evento insieme al Forum delle associazioni familiari di Rimini: Acli, Afn (Azione per le famiglie nuove onlus), Cml (Cristiani nel mondo del lavoro), Azione cattolica italiana, Associazione Famiglie numerose, Comunità Papa Giovanni XXIII, Famiglie per l’accoglienza, Istituto Santa Famiglia, Movimento per la vita Alberto Marvelli, Rinnovamento nello Spirito e Ucipem.