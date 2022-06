Next Generation Eu: ieri un incontro a MIlano. Tra i partecipanti anche il card. Zuppi

Si è tenuto ieri, promosso da Edoardo Andreoli con il patrocinio di Fondazione Cariplo, presso la Società del Giardino, a Milano, l’incontro “Next Generation Eu: oltre le tempeste e le difficoltà“, rivolto in modo speciale ai giovani per sensibilizzarli sui valori della solidarietà e del Terzo Lo riferisce oggi un comunicato, spiegando che l’iniziativa “nasce dagli approfondimenti condotti da tempo per la progettazione di un sistema che cerchi coerenza tra ricerca del profitto, benessere sociale, equilibrio nella distribuzione del reddito, generazione di opportunità per i giovani e innovazione sociale”. Di qui l’importanza di tracciare “possibili scenari per una visione del futuro, per le nuove generazioni, che veda la sostenibilità come forma principe di relazione umana ed integrale”.

Si sono succeduti interventi sui vari aspetti del Next Gen Eu. Sono intervenuti, fra gli altri, Andreoli, il presidente della Fondazione Cariplo, il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei; Giuseppe Guzzetti, già presidente Fondazione Cariplo, lDiana Bianchedi, Project Director, Fondazione Milano Cortina 2026, Gregorio Consoli, Managing Partner Chiomenti; Giuseppe Castagna, CEO Banco Bpm.

“La complessità e il coacervo di sfide legate al Next Generation Eu hanno bisogno di essere inquadrate e aggiustate con particolare passione, senza tuttavia farsi prendere da un senso di smarrimento per l’inevitabile futuro”, ha detto Andreoli. Per Consoli, “NextGeneration Eu è un momento rifondativo”. In quest’ottica, il Pnrr “non è solo un grande investimento pubblico ma un momento in cui, il Paese si dà una direzione e nel farlo indica la direzione a tutti gli operatori invitandoli a remare in quella direzione”.

*Le risorse messe a disposizione con il piano Next Generation Eu rappresentano un’occasione unica per offrire ai nostri giovani le opportunità formative, professionali e di crescita personale e familiare che meritano. La nostra responsabilità è favorire l’accesso a queste occasioni e, grazie al programma Next Generation, crearne ulteriori”, ha osservato Castagna.