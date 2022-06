Diocesi: Chieti-Vasto, sabato il Convegno dei ministranti

“Una giornata di incontro e di festa tra ragazzi che hanno in comune la disponibilità a mettersi a servizio delle celebrazioni liturgiche nelle chiese dell’arcidiocesi”. È quella che vivranno sabato 25 giugno i ministranti di Chieti-Vasto in occasione del Convegno diocesano che si svolgerà a Bolognano. “Per tanti piccoli – osservano dall’arcidiocesi – è una prima esperienza di vita ecclesiale al di là dei confini parrocchiali; per i ministranti più grandi e i loro animatori un incoraggiamento e uno stimolo a considerare il servizio liturgico una scuola preziosa per un incontro sempre più profondo con il Signore”.

Il ritrovo è previsto per le 9.30 nella piazza del paese per l’accoglienza e un momento di animazione. Dopo la preghiera, i ministranti parteciperanno ad una catechesi vocazionale in gruppi distinti su san Domenico Savio (per ragazzi) e sulla beata Laura Vicuña (ragazze). Nel pomeriggio, alle 15.30 spazio al dialogo con l’arcivescovo Bruno Forte che, a seguire, presiederà la celebrazione eucaristica.