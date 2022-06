Consiglio europeo: Michel scrive ai 27 leader Ue, in agenda crisi alimentare e Conferenza sul futuro dell’Europa

“Le conseguenze della guerra si fanno sentire ben oltre la nostra regione. La Russia sta bloccando le scorte di cibo, rubando grano, bloccando i porti e trasformando i terreni agricoli ucraini in campi di battaglia. Ciò colpisce molti Paesi, soprattutto in Africa, rischiando carestie e instabilità politica e sociale. Basandosi sui nostri sforzi per aiutare l’Ucraina ad esportare il suo grano, discuteremo ulteriori misure per affrontare questi problemi”. Lo scrive Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, nella lettera di invito al summit Ue del 23 e 24 giugno.

Poi afferma: “La Conferenza sul futuro dell’Europa ha coinvolto i cittadini europei e ha avanzato proposte volte a migliorare il funzionamento della nostra Unione. Sarà necessario un adeguato follow-up”.

“La situazione attuale richiede una discussione approfondita durante il nostro Vertice euro, alla presenza del presidente della Banca centrale europea e del presidente dell’Eurogruppo. Dovremo anche determinare come vogliamo andare avanti nell’Unione bancaria e nell’Unione dei mercati dei capitali”.