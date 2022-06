Tumori: Ail, ricevuta una delegazione dal presidente Mattarella al Quirinale

Una delegazione dell’Ail (Associazione italiana contro le leucemia-linfomi e mieloma) è stata ricevuta in udienza, presso la Prima sala di rappresentanza al Palazzo del Quirinale, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’incontro, riferisce una nota dell’associazione, è avvenuto nel pomeriggio di ieri, in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma che si celebra oggi, per rinnovare l’impegno nel sostenere la ricerca scientifica e affiancare i pazienti con tumore del sangue e i loro familiari.

Il capo dello Stato ha accolto, fra gli altri, il presidente nazionale Ail, Pino Toro, il vicepresidente nazionale Marco Vignetti; rappresentanti delle 82 Sezioni provinciali Ail; componenti del Comitato scientifico e rappresentanti di altre società scientifiche.

“Il colloquio – riferisce ancora la nota – si è svolto in un clima di grande cordialità. Si è ripercorsa la lunga storia di Ail, i suoi valori fondanti, le attività e i molteplici servizi offerti ai malati ematologici; il costante sostegno alla ricerca scientifica quale strumento primario per la cura dei tumori del sangue, e i cui progressi hanno contributo in maniera determinante al miglioramento della sopravvivenza e della qualità di vita dei pazienti; i suoi preziosi volontari, più di 15mila donne e uomini che ogni giorno in tutta Italia svolgono gratuitamente un lavoro inestimabile nei reparti ematologici, nelle case alloggio Ail, nelle scuole e nelle sale gioco dentro gli ospedali, con l’assistenza domiciliare rivolta ad adulti e bambini fragili e con la presenza nelle piazze italiane durante le storiche campagne di raccolta fondi ‘Stelle di Natale’ e ‘Uova di Pasqua’ per il finanziamento dell’assistenza e della ricerca scientifica”.