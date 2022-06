Diocesi: Cagliari, oggi la seconda Assemblea sinodale in 14 sedi distribuite sul territorio

È in programma per la serata di oggi, martedì 21 giugno, la seconda Assemblea sinodale diocesana della Chiesa di Cagliari che si svolgerà contemporaneamente in 14 sedi distribuite su tutto il territorio della diocesi, mentre la sede principale sarà presso l’aula magna del Seminario arcivescovile. In questa occasione è prevista la consegna della sintesi dei lavori sinodali della Chiesa di Cagliari, già disponibile sul sito web istituzionale. “Riconoscendosi a pieno titolo partecipe della realtà sociale della Sardegna – si legge nel documento – l’arcidiocesi, in comunione con la Chiesa italiana e con la Chiesa universale, si propone per quanto possibile di coinvolgere nell’evento oltre ai cattolici credenti anche quanti si sono allontanati dalla fede cristiana o non appartengono al numero dei battezzati cattolici”.

Stasera i lavori prenderanno il via alle 18.30 con la preghiera comune (tutte le sedi in collegamento), le testimonianze di sei attività sinodali e l’intervento dell’arcivescovo, mons. Giuseppe Baturi. Spazio poi alle risposte alle domande inviate. Dalle 20, terminato il collegamento, i lavori proseguiranno con la condivisione nelle singole sedi.

L’Assemblea sinodale saranno trasmessa in diretta video sul canale YouTube e su quelli social della diocesi di Cagliari.