Rai Vaticano: “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, lunedì 27 giugno il magistero del Papa tra riforme e appelli per la pace in Ucraina

Il magistero di Francesco tra riforme e appelli per la pace in Ucraina. Pur costretto a rimandare il viaggio in Africa, il dolore al ginocchio che lo attanaglia non priva Francesco della sua volontà di incontrare e promuovere azioni efficaci contro la guerra in Ucraina e la riforma della Chiesa. Nel servizio di apertura di “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, il programma di Massimo Milone e Nicola Vicenti in onda su Rai 1 lunedì 27 giugno, alle ore 00.25, anche il concistoro convocato per fine agosto che vedrà la partecipazione di tutti i cardinali del mondo.

La basilica di San Pietro verso il Giubileo per riscoprire lo splendore del “Santuario. Con fra Agnello Stoia, da poco nuovo parroco della basilica, il significato di opere d’arte e i segni della fede. “Questo è il santuario delle nazioni – dice a Rai Vaticano il religioso- ed è giusto che la sua vita sia soprattutto e principalmente la vita di un santuario, un luogo di preghiera, un luogo di accoglienza”.

Lo scorso ottobre Papa Francesco ha aperto il processo sinodale per tutte le chiese del mondo. Rai Vaticano ha raccolto la riflessione di mons. Mario Delpini, arcivescovo della più grande diocesi d’Europa, sul contributo della chiesa ambrosiana. “A me sembra – dice Delpini – che noi stiamo vivendo il tempo di Barnaba, cioè quella missione di un esponente autorevole della Chiesa di Gerusalemme che viene mandato ad Antiochia per valutare quello che sta succedendo, ecco noi stiamo vivendo questo tempo, e abbiamo creato questi gruppi Barnaba con lo scopo di visitare le comunità, rallegrarsi del bene che lì si compie, incoraggiare nella perseveranza e assicurare che ogni cosa buona è benedetta da Dio”. E ancora: una visita al santuario della Madonna del Sorbo, eretto nel 1487 nei boschi tra Formello e Campagnano all’interno del Parco di Vejo, mentre prosegue il “viaggio” verso il Giubileo del 2025. Mons. Rino Fisichella, responsabile della Santa Sede per l’organizzazione del Giubileo, e il filosofo Benedetto Ippolito rifletteranno sulla utilità, oggi, di un Anno Santo.

La puntata sarà replicata su Rai Storia domenica 3 luglio alle 12.15 e, per l’estero, sui canali di Rai Italia.