Incontro mondiale delle famiglie: domani l’inno e il 23 giugno il concerto al Laterano

Un inno e un concerto. Sono gli altri due momenti musicali del Festival “The beuaty of family”, che oltre a godere domani, in Aula Paolo VI, dell’esecuzione in prima assoluta dell’inno mondiale, “We believe in love”, in tre lingue (italiano, francese e spagnolo) avrà una sorta di “appendice” anche la sera seguente, giovedì 23 giugno, in cui alle 20.30 nel cortile interno del Palazzo Lateranense è in programma un concerto di musica classica “La Gioia della Musica”, eseguito dalla Form – Orchestra Filarmonica Marchigiana, compagine residente del Macerata Opera Festival, con la partecipazione del soprano Francesca Benitez e la direzione affidata al primo violino concertatore Alessandro Cervo. “Crediamo nell’amore, crediamo nella vita e vogliamo camminare con Dio”: così mons. Franco Frisina, direttore del Coro della diocesi di Roma – che lo ha composto – durante la conferenza stampa odierna ha spiegato il significato dell’inno, che “parla anche di riconciliazione e di comunione”, toccando tutti i temi delle testimonianze che animeranno domani in Aula Paolo VI – alla presenza del Papa – il Festival. A presentare il concerto del 23 giugno – ha reso noto Paolo Pinamonti, direttore artistico del Macerata Opera Festival – Associazione Arena Sferisterio – saranno Eleonora Daniele, giornalista e conduttrice Rai, e Andreas Thonhauser, Vatican bureau chief dell’emittente americana Ewtn. Il concerto sarà trasmesso in diretta su Telepace e in streaming sul sito ufficiale www.romefamily2022.com, oltre che su diverse emittenti internazionali. Il programma musicale affianca due celebri pagine di Mozart e una sinfonia di Schubert nel segno della dolcezza melodica e della purezza espressiva. Il Palazzo Lateranense effettuerà, in occasione del X Incontro mondiale delle famiglie, un’apertura straordinaria dal 20 al 26 giugno, con orari continuati e visite guidate multilingua. Ad accompagnare il visitatore lungo il percorso di visita, che si conclude all’interno della basilica di San Giovanni in Laterano accedendo dal maestoso scalone monumentale, sono le Suore Missionarie della Divina Rivelazione.