Guardia di Finanza: Fico, “impegno fondamentale per la solidità del nostro sistema democratico”

“Sin dalla sua nascita il Corpo della Guardia di Finanza si è contraddistinto per competenza, professionalità e attaccamento al senso della propria missione istituzionale, a tutela della legalità. L’impegno costante di donne e uomini che ne fanno parte rappresenta da sempre un contributo fondamentale per la solidità del nostro sistema democratico”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in occasione del 248° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza.

“A maggior ragione – sottolinea la terza carica dello Stato – lo è nell’attuale fase storica, in cui il nostro Paese è chiamato a garantire una gestione di ingenti risorse europee nel pieno rispetto della legalità e della trasparenza”. “Alle operatrici e agli operatori di questo Corpo di eccellenza, anche in nome dei valori di impegno civile che rappresentano, desidero dunque esprimere il mio apprezzamento e la mia sincera gratitudine”, conclude Fico.