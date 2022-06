Alla vigilia del X Incontro mondiale delle famiglie, che prenderà il via domani a Roma sul tema “L’Amore familiare: vocazione e via di santità”, il vescovo di Tortona, mons. Guido Marini, presiederà questa sera alle 21 in cattedrale una messa per tutte le famiglie della diocesi. Per domenica 26 giugno, inoltre, ogni comunità parrocchiale è invitata ad unirsi in preghiera insieme a tutte le famiglie del mondo.