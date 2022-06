Salute: Idi, domani Open day dermatologico all’ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale

Prosegue l’apertura degli Idi Point nel Lazio. Il management dell’Idi ha già siglato un accordo con il noto ospedale di Albano Laziale, il Regina Apostolorum. La prestigiosa struttura sanitaria, punto di riferimento sul territorio, domani 22 giugno ospiterà un primo Idi Open Day dedicato alla salute della pelle. L’Idi, struttura sanitaria con oltre 110 anni di storia nella cura della pelle e delle patologie ad essa annesse vuole essere oggi sempre più vicina alla domanda di “salute” che arriva dai pazienti. Alla luce di ciò mette a disposizione la professionalità dei propri medici dermatologi che in occasione dell’Idi Open day offrirà visite gratuite su prenotazione.

Chi volesse usufruire di tali prestazioni potrà contattare il numero dedicato 06/93298137 telefonando dalle 9 alle 18 da lunedì a venerdì.

L’Idi Point del Regina Apostolorum aprirà il 1° settembre di quest’anno. Sarà un ambulatorio polispecialistico che si avvarrà di personale medico Idi per offrire i propri servizi nelle seguenti specialità: allergologia, angiologia e chirurgia vascolare e dermatologia.

“La collaborazione con l’Idi – ha sottolineato Gabriele Coppa, direttore generale dell’ Ospedale Regina Apostolorum – porta sul nostro territorio professionisti esperti nelle malattie dermatologiche, avvicinando la sanità al paziente e garantendo accessibilità alla diagnosi e rapidità nella presa in cura”.