Diocesi: Reggio Emilia-Guastalla, domani “Oratorio in piazza”. I centri estivi in festa nel cuore della città

La città di Reggio Emilia si prepara ad ospitare “Oratorio in piazza”, la festa di Grest e centri estivi della diocesi. Domani, mercoledì 22 giugno, fin dal primo mattino sono infatti attesi un migliaio di bambini, ragazzi e animatori che “invaderanno” il cuore della città per una giornata di attività, musica e divertimento. “Il sogno che sta dietro a questo appuntamento – si legge in un post scritto dal Servizio diocesano per la Pastorale giovanile che coordina l’appuntamento – è quello di riversare in piazza l’energia, l’allegria, i volti sorridenti e la fede che colorano come un mosaico i nostri oratori”. “Dopo due anni di distanza, di silenzio e di fatica – viene sottolineato –, torniamo in piazza”.