Maturità: Garlatti (Agia), “gli esami sono una sfida, prima di tutto con se stessi”

“In bocca al lupo a tutti gli studenti che in questi giorni si trovano alle prese con la maturità. È l’occasione, soprattutto oggi, per dimostrare quanto si sia cresciuti in questi anni difficili. L’esame di Stato rappresenta un vero e proprio rito di passaggio verso l’età adulta, che comporterà anche un approccio diverso allo studio, caratterizzato non più dai ritmi cadenzati delle ore di lezione ma da un’organizzazione dinamica e flessibile e dalla capacità di autodeterminarsi”. Così Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia), in vista degli esami di maturità che iniziano domani.

“Gli esami sono una sfida, prima di tutto con se stessi – prosegue Garlatti -. Una sfida che va affrontata con la consapevolezza che la scuola è impegno ed esperienza di vita, ancora più che un voto o un giudizio. Sono gli stessi ragazzi che chiedono di essere valutati non solo per le nozioni apprese – pure importanti – ma anche per le capacità di ragionare, di esprimere opinioni proprie e di utilizzare il senso critico”.

La garante conclude: “Il mio augurio ai maturandi è di affrontare l’esame dando una buona prova di se stessi. E ho fiducia che sarà così: ho imparato, incontrandoli e ascoltandoli, che i giovani sono capaci di sorprendere per le loro capacità e per il senso di responsabilità”.