Diocesi: Andria, conclusione delle celebrazioni del venerabile servo di Dio mons. Giuseppe Di Donna

(foto diocesi Andria)

Si svolgerà venerdì prossimo ad Andria, in occasione della Giornata di santificazione sacerdotale, la conclusione delle celebrazioni per il 70mo anniversario del pio transito del venerabile servo di Dio mons. Giuseppe Di Donna. Il programma prevede alle ore 10,30 nel presidio riabilitativo “A. Quarto di Palo e mons. Di Donna”, l’accoglienza del card. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei santi, e la meditazione ai sacerdoti, religiosi e diaconi sul tema “La Carità pastorale, cuore della vocazione alla santità dei ministri ordinati alla luce della testimonianza di santità dei venerabili servi di Dio mons. Giuseppe Di Donna e P. Antonio Maria Losito”. Alle ore 18,45, dopo il passaggio in Piazza Duomo, il card. Semeraro presiederà la messa cattedrale, al termine della quale si fermerà in preghiera davanti alla tomba del venerabile servo di Dio mons. Giuseppe Di Donna. “La presenza del prefetto della Congregazione delle Cause dei santi in questa solennità del Sacro Cuore di Gesù, sia per tutti uno stimolo per riflettere e camminare insieme sulla via della santità”, è l’auspicio manifestato sul comunicato da parte di don Carmine Catalano, vicepostulatore, e padre Francesco Pontrera, padre Trinitario.