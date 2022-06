Diocesi: Modena e Carpi, oggi si presentano gli esiti del primo anno di attivazione del progetto “Dalla parte degli ultimi”

È trascorso un anno dall’avvio del progetto “Dalla parte degli ultimi – Prevenzione e contrasto delle violenze sui minori nei contesti educativi”, promosso da arcidiocesi di Modena–Nonantola e diocesi di Carpi con Fondazione di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e Fondazione di Vignola per affrontare con concretezza il delicato tema della prevenzione degli abusi sui minori.

L’iniziativa è nata nel pieno dell’emergenza pandemica ed in risposta ai primi segnali di difficoltà espresse dal contesto sociale, come l’aggravarsi delle situazioni di fragilità, in particolare in ambito famigliare ed educativo, e l’emergere di forme di disagio e di abuso.

I particolari del progetto e gli esiti del primo anno di attivazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà oggi, martedì 21 giugno, alle ore 10, nel Salone dell’Arcivescovado (ingresso in corso Duomo 34, a Modena).

Saranno presenti mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, don Maurizio Trevisan, responsabile del Servizio interdiocesano di prevenzione ascolto e tutela dei minori e direttore del Centro di consulenza per la famiglia di Modena, Eleonora De Marco, consigliera di amministrazione Fondazione di Modena, Cosimo Zaccaria, consigliere di amministrazione Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Viviana Giacomini, del Comitato di gestione Fondazione di Vignola, Cosimo Quarta, segretario generale Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.