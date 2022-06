Università Cattolica: Roma, il 23 giugno solennità del Sacro Cuore con la messa presieduta dal card. Braz de Aviz e un concerto diretto da Giuseppe Vessicchio

Giovedì 23 giugno la sede di Roma dell’Università Cattolica festeggia la Solennità del Sacro Cuore di Gesù, patrono dell’Ateneo.

Alle ore 17, presso la chiesa centrale della sede di Roma dell’Università Cattolica, avrà luogo la concelebrazione eucaristica presieduta dal card. João Braz de Aviz, prefetto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, con mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica (L. go F. Vito, 1)

A seguire, il rettore Franco Anelli, a nome della comunità universitaria, consegnerà gli omaggi a suor Valentina Sala, della Congregazione di San Giuseppe dell’Apparizione e responsabile del reparto maternità del Saint Joseph Hospital a Gerusalemme, e al maestro Giuseppe Vessicchio che hanno testimoniato i valori cui si ispira l’Ateneo.

Alle 18.30 nell’Auditorium il Concerto per il centenario “Armonie nel rispecchiarsi dei saperi”, per l’occasione ideato e diretto dal maestro Giuseppe Vessicchio. L’evento sarà trasmesso in streaming e potrà essere seguito collegandosi alla homepage del sito Internet del campus di Roma dell’Ateneo (https://roma.unicatt.it/).