Maturità: Kaladich (Fidae), “auguri agli studenti, con la speranza che sappiano far crescere i semi che sono stati gettati in questi anni di scuola”

“È stato un altro anno bellissimo, pieno di difficoltà ma anche di tante idee nuove per superarle. Auguri allora agli studenti che concludono un percorso, con gli esami di maturità, con la speranza che sappiano far crescere i semi che sono stati gettati in questi anni di scuola e diventare persone coraggiose e disponibili, al servizio della comunità. Alle famiglie l’augurio di rispettare sempre le inclinazione dei loro figli, e di accompagnarli con dedizione e amore nella costruzione della casa comune. Agli insegnanti e a tutto il personale scolastico l’augurio di continuare ad avviare processi di trasformazione, senza paura, per guardare al futuro con speranza”. Così la presidente nazionale della Fidae, Virginia Kaladich, in una nota in vista degli esami di maturità che inizieranno domani 22 giugno.