Incontro mondiale famiglie: domani in Aula Paolo VI tutti gli artisti saranno accompagnati dalle loro famiglie

Domani, in Aula Paolo VI, tutti gli artisti saranno accompagnati dalle loro famiglie. È una delle particolarità del Festival “The beauty of family”, evento di apertura del decimo Incontro mondiale delle famiglie, in programma a Roma fino al 26 giugno. “Ognuna delle cinque testimonianze delle famiglie che saliranno sul palco – ha detto don Walter Insero, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Roma – sarà accompagnata da alcune immagini relative alla loro vita quotidiana”. E a parlare del supporto quotidiano e costante delle loro famiglie, decisivo per il loro successo internazionale che dura da 13 anni, sono stati gli artisti de “Il Volo” (Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone), che, oltre a cantare la loro hit “Grande amore”, si esibiranno anche nell’Alleluia di Cohen e in “Maria, Mater Misericordiae”, già cantata davanti al Santo Padre alla Giornata mondiale della gioventù di Panama. “Quello di domani sarò un evento che andrà ben oltre l’aspetto professionale”, ha detto Piero Barone – perché coinvolge le persone che svolgono il ruolo più importante: genitori e fratelli”. “La famiglia è la forza di essere uniti, di avere un obiettivo comune, di amarsi e rispettarsi”, ha aggiunto Ignazio Boschetto. Gianluca Ginoble ha annunciato che insieme a lui sul palco ci sarà anche suo nonno, “la mia ispirazione, la persona più importante della mia vita”. “Siamo onorati di essere stati scelti anche come esempio per la nostra generazione, sempre troppo connessa al presente senza guardare mai al passato”, ha concluso: “Noi con la musica abbiamo trovato la nostra vocazione, non ci siamo mai persi, grazie anche al supporto delle persone che hanno creduto in noi, a partire dai nostri familiari”.