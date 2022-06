Diocesi: Rossano-Cariati, il 26 giugno inizia il grest estivo per abbattere le barriere dell’emarginazione

(foto diocesi Rossano-Cariati)

Inizia domenica prossima, alle ore 11 nella parrocchia di Santa Maria ad Nives, il grest “inclusivo” per l’estate ragazzi che avrà come tema “Il viaggio di Arlo”, che si concluderà l’8 luglio con un momento di festa alla presenza di mons. Maurizio Aloise, vescovo di Rossano-Cariati. Un appuntamento voluto, pensato e ideato per far sì che tutti possano parteciparvi, promuovendo sempre di più una cultura inclusiva rispetto a quella dello “scarto”, nel solco delle attività finalizzate ad abbattere le barriere della di emarginazione con cui si scontra quotidianamente il mondo delle persone con disabilità. L’iniziativa è promossa dal servizio di pastorale alle persone con disabilità dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati, con la collaborazione della parrocchia di Santa Maria di Nives in Schiavonea, e le associazioni Unione italiana ciechi, Figli della luna, Gocce nel deserto, Raggio di Sole, Anffas e Azzurra.