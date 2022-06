Guardia di Finanza: Lamorgese (min. Interno), “presidio di legalità contro le aggressioni criminali a tutela dell’economia del Paese”

“Presidio di legalità contro le aggressioni criminali, la Guardia di Finanza esprime, nello svolgimento delle delicate funzioni assegnate anche a tutela dell’economia del nostro Paese, livelli altissimi di professionalità e competenza al servizio delle nostre comunità”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in occasione del 248° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza.

In questa giornata, sottolinea la titolare del Viminale, “desidero ringraziare le donne e gli uomini delle Fiamme gialle per l’impegno quotidiano profuso, insieme alle altre Forze di polizia, al fine di garantire la sicurezza di tutti i cittadini”.

“Gli eccellenti risultati conseguiti – prosegue Lamorgese – sono fondamentali per prevenire e contrastare i tentativi di infiltrare il tessuto economico e sociale, che possono condizionare la ripresa economica dell’Italia, impegnata a investire nel modo più efficace e nel rispetto della legalità i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

“Grazie alla intensa attività della Guardia di Finanza, lo Stato assicura la sua presenza a fianco dei cittadini e delle imprese, consolidando la fiducia nei confronti delle Istituzioni”, conclude la ministra.