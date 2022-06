Formazione: Scienza & Vita, domani la presentazione del master in “Psicologia ed etica delle cure palliative”

Sarà presentato domani, dalle 18 alle 10, a Roma, presso il Museo dell’Orto Botanico, in largo Cristina di Svezia n. 23a, il master universitario di I livello in “Psicologia ed etica delle cure palliative”.

“Per rispondere concretamente alla crescente domanda di esperti, oltre agli operatori di area medica, che possano occuparsi del malato e delle sue condizioni, l’Associazione Scienza & Vita, in collaborazione con l’Università Europea di Roma, inaugura il primo master in ‘Psicologia ed etica delle cure palliative’ – spiega una nota dell’Associazione -. Quando si sente parlare di palliazione si immagina che essa riguardi unicamente il dolore nella fase terminale. In realtà, pur non potendo determinare l’inversione della progressione di malattia o il recupero delle condizioni di salute, le cure palliative promuovono il benessere generale del paziente”.

Alla presentazione interverranno Alberto Gambino (giurista, presidente di Scienza & Vita e prorettore Uer), Claudia Navarini (filosofa, bioeticista e coordinatore del corso in Scienze e Tecniche psicologiche Uer), Adriana Turriziani (past president Società italiana cure palliative), Chiara Mastroianni (infermiera, Centro cure palliative “Insieme nella Cura” Campus Bio-Medico Roma), Maurizio Calipari (bioeticista e portavoce Associazione Scienza & Vita), Francesco De Vincenzo (psicologo, Ph.D. Uer) e Cinzia Ceccaroli (giurista, Servizio Legislativo Regione Marche).

L’evento, in presenza, sarà anche trasmesso sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’Associazione Scienza & Vita.