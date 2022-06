Finanziamenti ed enti ecclesiastici: Università Cattolica Milano, domani un convegno sul social lending nel Terzo Settore

Accanto ai tradizionali prestiti bancari esistono tipologie alternative di finanziamento non meno efficaci. Tra queste, titoli di solidarietà e social lending, forme tecniche introdotte dalla riforma del Terzo Settore, che possono rivelarsi particolarmente vantaggiosi per alcune realtà, tra cui gli enti ecclesiastici e religiosi. Sostenere in percorsi di razionalizzazione del debito questo tipo di enti nella loro di necessità di finanziamento è l’obiettivo del convegno dal titolo “Il social lending nel Terzo Settore”, in programma domani, alle ore 14.30, nell’Aula Pio XI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (largo Gemelli, 1 – Milano). All’iniziativa, promossa dalla facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative in collaborazione con Unione superiore maggiori d’Italia (Usmi) e Conferenza italiana superiori maggiori (Cism), patrocinata dall’Osservatorio sul debito privato, parteciperanno oltre ad accademici dell’Università Cattolica anche esponenti di Banca d’Italia, dell’Associazione bancaria italiana (Abi) e del mondo del credito cooperativo proprio per avviare un percorso concreto di accompagnamento verso l’adozione di modalità alternative di finanziamento.

Dopo i saluti istituzionali del rettore Franco Anelli, di suor Alessandra Smerilli, segretario del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, di padre Luigi Gaetani, presidente Cism, e di madre Yvonne Reungoa, presidente Usmi, seguiranno le relazioni di Elena Beccalli, preside di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, e di Alfonso Del Giudice, docente di Finanza aziendale nella facoltà di Economia. Concluderà l’evento una tavola rotonda nel corso della quale si confronteranno Mattia Berruti, Expert analyst del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria di Banca d’Italia, Giovanni Pirovano, consigliere e membro del Comitato esecutivo e del Comitato di presidenza dell’Abi, Raffaele Arici, direttore della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo. Modererà il dibattito Andrea Perrone, direttore Centro studi sugli enti ecclesiastici e sugli altri enti senza fini di lucro (Cesen).

L’evento sarà trasmesso online a questo link.