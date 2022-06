Diocesi: Lamezia Terme, stasera messa per i maturandi nella chiesa del Rosario

Si svolgerà stasera, alle ore 19, nella chiesa del Rosario a Lamezia Terme, la messa per i maturandi organizzata dall’Ufficio scuola della diocesi, che, oltre agli studenti, invita a partecipare anche genitori e docenti per vivere insieme un momento di preghiera comunitaria e di affidamento allo Spirito Santo. “Che i giovani non solo siano amati, ma che essi stessi conoscano di essere amati”, sono le parole di San Giovanni Bosco che la Chiesa lametina usa nel comunicato come augurio agli studenti che si accingono ad affrontare gli esami di maturità.