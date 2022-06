Giornata contro la droga: Fict, da Nord a Sud suoi centri associati organizzano iniziative per “una vita libera da dipendenze”

Sono varie le iniziative che i centri aderenti alla Fict promuovono in questi giorni, in vista della Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico di droga. In Sicilia, da oggi al 26 giugno, l’Associazione “Casa Rosetta” organizza un ciclo di eventi rivolti ai giovani e alla comunità locale per la promozione di una vita libera dalle dipendenze, “#Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droghe #la tua persona al centro”.

Il Centro trentino di solidarietà onlus propone “Walk&Think – Educhiamoci alla vita”-“Pensa e cammina”: è il titolo della camminata proposta dal Centro quest’anno. L’iniziativa per un mondo libero dalla droga è già alla settima edizione e prevede una camminata, domenica 26 giugno, dalle ore 9 alle 17. “Questo progetto è uno stimolo per tutti a camminare, da soli o in compagnia, aumentando il piacere di vivere e migliorando la propria condizione di benessere psicofisico”, si spiega in una nota.

Il Ceis di San Crispino di Viterbo vuole sensibilizzare l’opinione pubblica ricordando che “la droga ancora miete vittime”. “Il 26 giugno – ricorda il Ceis di San Crispino di Viterbo – ricorre la Giornata mondiale contro la droga, ma purtroppo se ne parlerà soltanto quel giorno o, peggio, presi dalla guerra ,dalla pandemia, ora anche dalle votazioni, passerà nel silenzio più assoluto. Eppure, troppi giovani perdono la ‘gioia di vivere da liberi'”. Per questo il Ceis organizza il 25 giugno la “festa della graduazione” presso la Comunità La Quercia di Viterbo, alle ore 10.