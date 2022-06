Guerra in Ucraina: Eurobarometro, cittadini Ue a favore di azioni umanitarie, accoglienza profughi, sanzioni a Russia e armi a Kiev

Eurobarometro

Secondo un sondaggio Eurobarometro pubblicato oggi, i cittadini europei “sostengono in massa una politica di sicurezza e di difesa comune e si attendono che l’Unione europea si svincoli gradualmente dalle fonti energetiche russe”. Il sondaggio “conferma altresì l’ampio sostegno alla risposta dell’Ue all’aggressione russa contro l’Ucraina”. Così si esprime un comunicato che accompagna il report di Eurobarometro diffuso oggi a Bruxelles.

Il sondaggio odierno, realizzato per conto della Commissione europea, è intitolato “Le principali sfide del nostro tempo: l’Ue nel 2022” ed è stato condotto mediante interviste di persona e online tra il 19 aprile e il 16 maggio 2022 nei 27 Stati membri dell’Unione. Sono state condotte 26.578 interviste.

Esso conferma che la maggior parte degli europei (59%) “è soddisfatta della risposta dell’Unione all’invasione russa dell’Ucraina e della reazione del proprio governo (57%)”. I cittadini hanno manifestato il proprio sostegno innanzitutto alle azioni umanitarie (93%), seguite dall’accoglienza nell’Ue degli ucraini in fuga dalla guerra (91%). L’80% è favorevole alle sanzioni economiche nei confronti del governo, delle imprese e dei cittadini russi e il 70% al finanziamento della fornitura e della consegna di attrezzature militari all’Ucraina.