Ue: Erasmus+, nuovo bando per progetti pilota verso una laurea europea. Gabriel (Commissione), “cooperazione transnazionale a un livello superiore”

È dotato di due milioni di euro il bando lanciato oggi dalla Commissione europea nel contesto del programma Erasmus+ per le università che presenteranno progetti pilota di sperimentazione di un titolo di studio europeo congiunto e strumenti di cooperazione istituzionalizzata tra le università dell’Ue. Il riferimento ideale è la Strategia europea per le università e l’obiettivo è creare strade per una più profonda cooperazione transnazionale tra gli istituti di istruzione superiore in Europa. Con questo bando “cerchiamo di progredire nelle iniziative faro della strategia europea per le università e di portare la cooperazione transnazionale a un livello superiore”, ha spiegato la commissaria Mariya Gabriel, “cerchiamo di sviluppare una dimensione genuinamente europea su valori condivisi a beneficio degli studenti, del personale e degli istituti superiori”. Una “laurea europea congiunta” potrebbe essere rilasciata, accanto alla laurea nazionale, per gli studenti che nel loro corso di studi seguono programmi congiunti elaborati all’interno di cooperazioni transnazionali tra atenei. E così pure, la sperimentazione di strumenti di cooperazione istituzionalizzati potrebbe consolidare esperienze esistenti nelle alleanze delle università: decisioni strategiche e curricula comuni, condivisione di risorse umane, tecniche, educative, dati. Il bando scadrà il 6 ottobre. Una sessione informativa online si terrà il 28 giugno per i potenziali candidati.