Papa Francesco: udienza, “inverno demografico non fa figli”, “visitare gli anziani soli”, “la vita è sempre preziosa”

(Foto Vatican Media/SIR)

“È la comunità cristiana che deve prendersi cura degli anziani: parenti e amici, ma la comunità”. Lo ha detto il Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi, pronunciata in piazza San Pietro e dedicata al racconto della guarigione della suocera di Pietro. “La visita agli anziani va fatta da tanti, assieme e spesso”, la raccomandazione di Francesco: “Non dobbiamo mai dimenticare queste righe del Vangelo. Oggi, soprattutto, che il numero degli anziani è notevolmente cresciuto, anche in proporzione ai giovani, perché questo inverno demografico non fa dei figli, e sono tanti gli anziani e pochi i giovani”. “Dobbiamo sentire la responsabilità di visitare gli anziani che spesso sono soli e presentarli al Signore con la nostra preghiera”, ha detto il Papa, secondo il quale “una società è veramente accogliente nei confronti della vita quando riconosce che essa è preziosa anche nell’anzianità, nella disabilità, nella malattia grave e quando si sta spegnendo. La vita sempre è preziosa”.