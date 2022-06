Eurobarometro: difesa, energia ed economia le priorità secondo i cittadini europei. In ombra il tema migratorio

L’Eurobarometro diffuso oggi a Bruxelles indica che, “alla luce della situazione attuale, gli europei considerano la difesa e la sicurezza” (34%) e “rendere l’Ue e i suoi Stati membri più autonomi in materia di approvvigionamento energetico” (26%) i “settori da privilegiare nel 2022”. Tra le altre questioni da affrontare, seguono da vicino la situazione economica (24%), l’ambiente e i cambiamenti climatici (22%) e la disoccupazione (21%). La questione migratoria non appare più tra le priorità dei cittadini europei. La maggior parte degli intervistati, inoltre, si dice soddisfatta del modo in cui la strategia di vaccinazione è stata gestita dall’Ue (58%) e dal proprio governo (59%).

Nel sondaggio vi è poi un capitolo dedicato all’ambiente. “L’85% degli europei ritiene che la lotta contro i cambiamenti climatici possa contribuire a migliorare la propria salute e il proprio benessere” e la stessa percentuale è dell’avviso che “essa possa creare nuove opportunità per l’innovazione, gli investimenti e l’occupazione”. Sebbene il 49% degli intervistati tema che la lotta contro i cambiamenti climatici possa danneggiare l’economia, l’83% ritiene che essa possa contribuire a ridurre i costi di maggiori danni ecologici in futuro. Inoltre, l’81% ritiene che, “a lungo termine, le energie rinnovabili possano limitare il prezzo che paghiamo per il nostro consumo energetico”.