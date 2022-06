Elezioni amministrative: Garofalo (Centro studi La Pira), “i sindaci perseguano il bene comune”

“L’uomo nella sua interezza sia sempre al centro di ogni scelta amministrativa”. Queste le parole di Francesco Garofalo, presidente del Centro studi “Giorgio La Pira” di Cassano all’Jonio, rivolgendosi ai nuovi sindaci eletti o riconfermati, ai quali, ha rivolto i migliori auguri di buon cammino. “I primi cittadini, come i componenti dei singoli consigli comunali, non perdano mai di vista la loro missione: il perseguimento del bene comune e in nessun caso antepongano gli interessi particolari o logiche di gruppi”. Nel suo intervento Garofalo sottolinea il ruolo fondamentale delle città, “come auspicava il venerabile Giorgio La Pira, che da sindaco di Firenze, ne aveva assegnato il compito e il ruolo principale, vere e proprie entità spirituali, comunità di persone, che devono assolvere alla funzione precipua di custodire la vita spirituale dei propri abitanti. La città come una metafora, come una sorta di documento vivente della civiltà umana, come una casa, un luogo dove la persona vive”. La conclusione è un invito a seguire l’esempio di Giorgio La Pira, che definisce “il sindaco dei sindaci”, “a quella stagione luminosa devono rifarsi, per affrontare le nuove sfide e soprattutto, l’insorgere di nuove povertà”.