Guerra in Ucraina: Eurobarometro, dai cittadini Ue una spinta alla difesa comune. Ridurre dipendenza da fonti energetiche russe

Secondo il sondaggio Eurobarometro diffuso oggi, “la stragrande maggioranza dei cittadini dell’Ue (81%) è a favore di una politica di difesa e di sicurezza comune tra gli Stati membri dell’Unione, un’opinione condivisa da almeno due terzi degli intervistati in ciascun Paese”. Inoltre, il 93% concorda sul fatto che “gli Stati membri dovrebbero agire congiuntamente per difendere il territorio dell’Ue” e l’85% ritiene che si debba “potenziare la cooperazione in materia di difesa a livello dell’Unione europea”.

L’Eurobarometro indica anche un ampio sostegno agli obiettivi di RePowerEu. Secondo l’87% degli intervistati, l’Ue “dovrebbe ridurre quanto prima la propria dipendenza dalle fonti energetiche russe”. L’80% concorda sul fatto che la politica energetica può contribuire alla difesa degli interessi strategici dell’Europa comunitaria. L’86% ritiene che “la riduzione delle importazioni di petrolio e di gas e gli investimenti nelle energie rinnovabili siano importanti per la nostra sicurezza globale” e l’87% è dell’avviso che l’aumento dell’efficienza energetica “ridurrà la nostra dipendenza dai produttori di energia situati al di fuori dell’Ue”. L’85% auspica che l’Unione “investa massicciamente nelle energie rinnovabili”.