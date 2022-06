Diocesi: Chiesti-Vasto, mons. Forte positivo asintomatico al Covid-19. Sospesi tutti gli impegni in programma in questi giorni

“Comunico che il giorno 13 u.s. alcuni leggeri sintomi di raffreddore mi hanno indotto a fare il tampone per la verifica dell’eventuale contagio da Covid. Sono risultato positivo, sebbene di fatto asintomatico. Ho pertanto dovuto sospendere tutti gli impegni di questi giorni”. Lo annuncia l’arcivescovo di Chieti-Vasto, mons. Bruno Forte, in un comunicato diffuso oggi.

“Sabato prossimo 18 giugno – prosegue l’arcivescovo – sarà il vicario zonale per Vasto, don Gianni Sciorra, a presiedere la celebrazione e la processione eucaristica del Corpus Domini a Vasto alle 18, e domenica sempre alle 18 il vicario zonale per Chieti, don Michele Panissa, presiederà la celebrazione e la processione eucaristica a Chieti, che si concluderà in piazza G.G. Valignani dove dal balcone dell’arcivescovado impartirò la benedizione eucaristica”. “Prego il Signore – afferma mons. Forte – di potermi rimettere quanto prima in modo da presiedere la liturgia di ordinazione di don Daniele Di Michele, prevista per il giorno 23 giugno alle 17. Nel caso fossi ancora positivo, ho chiesto a mons. Domenico Scotti di sostituirmi. Offro tutto a Dio per quanti mi sono affidati e a mia volta mi affido alla preghiera di tutti”.