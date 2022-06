Assegno unico: De Palo (Forum), “bene tutelare le famiglie dei disabili, adesso cerchiamo di migliorare il resto”

“Bene il Governo che passo dopo passo sta andando nella direzione di migliorare l’assegno unico”: è il commento di Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, in merito all’incremento dell’assegno unico di 120 euro al mese per i figli disabili.

“Le sollecitazioni che abbiamo mandato nei mesi scorsi stanno avendo, volta per volta, risposte concrete. Bene il Governo e bene le ministre Erika Stefani ed Elena Bonetti per aver trovato una soluzione al problema che era emerso con le famiglie con figli disabili. Adesso cerchiamo di migliorare anche il resto, affinché nessuna famiglia ci rimetta”, conclude De Palo.