foto SIR/Marco Calvarese

“Per favore, non dimentichiamo il popolo martoriato dell’Ucraina in guerra!”. Lo ha detto, a braccio, il Papa, al termine dell’udienza di oggi, salutando i fedeli di lingua italiana. “Non abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una cosa lontana”, ha proseguito Francesco sempre fuori testo: “Il nostro ricordo, il nostro affetto, la nostra preghiera, il nostro aiuto, vada sempre vicino a questo popolo che soffre tanto e che sta portando avanti un vero martirio”.