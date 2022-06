Diocesi: Grosseto, domani per Corpus Domini messa in duomo e processione eucaristica

La solennità del Corpo e Sangue del Signore è una delle feste più sentite nella Chiesa. Ricorre il giovedì della seconda settimana dopo la Pentecoste: quest’anno il 16 giugno, anche se può essere celebrata la domenica.

A Grosseto, il Corpus Domini viene solennemente celebrato la sera di domani, 16 giugno, con la messa in duomo alle 20.30 e, a seguire, con la processione eucaristica (piazza Duomo, piazza Dante, via Ricasoli, Porta Vecchia, piazza del Mercato, via Ximenes, via Gramsci, Porta Corsica, piazza Gioberti, via Manin, piazza Duomo).

Sono particolarmente invitati i catechisti con i bambini che in maggio hanno ricevuto la Prima Comunione nelle domeniche di maggio, con in dosso l’abito bianco.

A presiedere la messa e a guidare la processione sarà, quest’anno, mons. Franco Agostinelli, vescovo emerito di Prato e già vescovo di Grosseto; ha accolto l’invito, dato che il vescovo Giovanni Roncari sarà, in quei giorni, in Terra Santa in pellegrinaggio con un gruppo di fedeli della diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello ed anche con il vescovo emerito Rodolfo Cetoloni.