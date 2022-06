Estate: incendi boschivi, flotta Ue con 12 aerei e un elicottero pronta a intervenire in tutta Europa

La flotta di aerei antincendio dell’Ue è operativa da oggi per aiutare i Paesi europei a combattere gli incendi boschivi durante l’alta stagione. La flotta fa parte di rescEu, “una riserva europea di risorse che risponde alle emergenze”, spiega una nota della Commissione. Posizionati in Croazia, Francia, Grecia, Italia, Spagna e Svezia, 12 aeroplani antincendio e 1 elicottero antincendio “saranno pronti per il dispiegamento quest’estate, quando gli incendi richiederanno una risposta europea congiunta per salvare vite umane, mezzi di sussistenza e ambiente”.

Il commissario per la Gestione delle crisi Janez Lenarčič ha dichiarato: “L’anno scorso abbiamo assistito alla seconda peggiore stagione di incendi boschivi mai registrata nell’Ue. Ciò è servito a doloroso promemoria degli effetti devastanti che gli incendi boschivi hanno sulla vita degli europei. Ad oggi, l’intera flotta dell’Unione di 13 velivoli antincendio rescEu è operativa per garantire un livello di protezione aggiuntiva per vite, mezzi di sussistenza e ambiente, cosa non possibile senza la cooperazione di Croazia, Francia, Grecia, Italia, Spagna e Svezia che ospitano i vigili del fuoco elicotteri e aerei. Con questa flotta in atto, l’Ue aumenta la preparazione del continente ad affrontare gli incendi boschivi”.

Le previsioni scientifiche per la stagione degli incendi boschivi di quest’anno prevedono “rischi superiori alla media per l’Europa centrale e in tutto il Mediterraneo. Soprattutto i mesi estivi tendono ad essere più caldi e secchi rispetto agli anni precedenti”.